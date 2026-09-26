Em vídeo: gol raro traz Mancini de volta à Arábia Saudita após dois anos

Um gol raro trouxe de volta ao selecionado saudita as lembranças de Roberto Mancini, atual técnico da seleção da Itália, depois de quase dois anos.

A seleção saudita enfrentou a sua similar de Omã, neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

Aos 18 minutos de partida, Hassan Kadesh marcou o segundo gol da seleção saudita, ao desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento de Saleh Abu Al-Shamat, cobrado em escanteio.

O gol é o terceiro que Kadesh marca com a seleção saudita, apesar de estar disputando o seu jogo de número 22, e o primeiro dele na competição do Golfo.

O gol veio quase dois anos depois dos dois únicos gols do zagueiro do Al-Ittihad com a Arábia Saudita, na vitória sobre a China por 2 a 1, no dia 10 de setembro de 2024, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sob o comando de Mancini.

Aquela foi a melhor partida do treinador italiano com a seleção saudita durante o seu período no cargo, antes de os resultados piorarem, de ele ser demitido e de o francês Hervé Renard ser nomeado em seu lugar.

Vale lembrar que Kadesh conseguiu recuperar o seu lugar na escalação titular da seleção saudita durante a competição do Golfo, depois de ter ficado no banco de reservas na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.