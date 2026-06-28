Em vídeo: Gol espetacular... Lo Celso veste a camisa de Messi contra a Jordânia

Giovanni Lo Celso, meio-campista da Argentina, se destacou durante o confronto contra a Jordânia na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Muhannad Abu Taha, jogador da Jordânia, cometeu uma falta violenta em Giovanni Lo Celso na entrada da área, e o árbitro marcou uma falta direta.

Giovanni Lo Celso cobrou a falta de forma espetacular aos 19 minutos, mandando a bola para o fundo da rede, na ausência de Lionel Messi, que ficou no banco para descansar contra a Jordânia.

Vale lembrar que a seleção argentina garantiu a classificação para a próxima fase como líder do grupo, enquanto a Jordânia foi eliminada da Copa do Mundo.

De acordo com a rede “Stats Foot”, especializada em estatísticas, Lo Celso se tornou o primeiro jogador a marcar um gol de falta pela Argentina em uma Copa do Mundo desde Lionel Messi contra a Nigéria, em 25 de junho de 2014.







