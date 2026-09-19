O italiano Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham Hotspur, recebeu dois golpes dolorosos durante o primeiro tempo do confronto contra o Aston Villa, que reúne as duas equipes neste sábado, pela quinta rodada da Premier League.

Os problemas do Tottenham começaram cedo, depois que o espanhol Pedro Porro, lateral-direito da equipe, se lesionou aos 17 minutos, caindo ao gramado em meio à rápida intervenção do departamento médico do Tottenham.

O departamento médico tentou avaliar a condição de Porro e ajudá-lo a completar a partida, mas o jogador não conseguiu continuar em campo, obrigando De Zerbi a fazer uma substituição forçada apenas um minuto depois.

O técnico italiano decidiu tirar Pedro Porro de campo e colocar em seu lugar o companheiro Archie Gray aos 18 minutos, na primeira mudança forçada do Tottenham durante a partida.

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E o sofrimento do Tottenham não parou na lesão de Porro, já que a equipe recebeu outro golpe nos acréscimos do primeiro tempo, depois que o Aston Villa conseguiu marcar o gol da vantagem aos 45+4 minutos.

O gol veio após um erro conjunto da defesa e do goleiro do Tottenham, quando Boubacar Kamara lançou uma bola cruzada dentro da grande área, que Yohan Manzambi finalizou com um chute forte, colocando a bola dentro das redes.

A rede de estatísticas "Squawka" informou que o Tottenham não conseguiu vencer nenhuma de suas últimas 36 partidas na Premier League nas quais sofreu o primeiro gol, apontando que a última vez em que a equipe conquistou uma vitória depois de ficar atrás no placar foi contra o Aston Villa, em 3 de novembro de 2024.

O Tottenham busca conquistar sua primeira vitória na Premier League nesta temporada, depois de começar a competição de forma vacilante. A equipe perdeu para Brentford e Newcastle nas duas primeiras rodadas, antes de empatar sem gols com Nottingham Forest e Everton, seguindo em busca de seu primeiro triunfo. O sofrimento do Tottenham também se estendeu à Copa da Liga Inglesa, depois que a equipe se despediu da competição com a derrota para o Liverpool pelo placar de 3 a 1.

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