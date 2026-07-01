Em vídeo: Gol de Diara dá ao Senegal um recorde africano

Habib Diara abriu o placar para o Senegal aos 24 minutos da partida contra a Bélgica, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, permitindo que a seleção dos “Leões da Teranga” continuasse a brilhar no ataque durante o torneio.

Com o gol de Diarra, o Senegal elevou sua contagem para 9 gols na atual edição do torneio, estabelecendo um novo recorde como a seleção africana que mais marcou gols em uma única edição da Copa do Mundo, segundo a rede francesa “stats foot”.

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Além disso, Habib Diara (22 anos e 179 dias) tornou-se o mais jovem artilheiro de uma seleção africana nas fases eliminatórias ao longo da história da Copa do Mundo.

Ismaïla Sarr ampliou a vantagem do Senegal aos 51 minutos, levando o placar a 2 a 0 e elevando o total de gols da seleção africana na atual edição da Copa do Mundo para 10.





O Senegal havia se classificado para as oitavas de final após terminar em terceiro lugar no Grupo I, com 3 pontos, enquanto a Bélgica liderou o Grupo G com 5 pontos.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre os Leões da Teranga e os Diabos Vermelhos enfrentará o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Bósnia nas oitavas de final da Copa do Mundo.







