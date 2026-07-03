Em vídeo: Finalmente... Ronaldo quebra sua seca de gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, quebrou sua seca de gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, após marcar um gol contra a seleção croata na edição atual do torneio.

O “Don” marcou um gol de pênalti aos 68 minutos da partida disputada na madrugada desta sexta-feira, nas oitavas de final, acertando o centro do gol.

O gol do astro português ajudou a levar a seleção de seu país às oitavas de final com uma vitória por 2 a 1, e a equipe enfrentará a Espanha na noite da próxima segunda-feira.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, este é o primeiro gol que Ronaldo marca em uma partida da fase eliminatória da Copa do Mundo, após 10 gols no torneio, todos marcados na fase de grupos.

No entanto, Ronaldo possui um histórico de gols excepcional no torneio, sendo o único jogador a marcar em seis edições diferentes.

Ronaldo marcou seu primeiro gol nas fases eliminatórias da Copa do Mundo após não ter conseguido marcar em oito partidas anteriores nessa fase e após 30 tentativas frustradas ao gol.

As oito partidas de Ronaldo foram contra: Holanda, Inglaterra, França e Alemanha na edição de 2006; Espanha em 2010; Uruguai em 2018; e Suíça e Marrocos em 2022.

Além disso, Ronaldo se tornou o jogador mais velho da história da Copa do Mundo a marcar um gol em uma partida eliminatória, aos 47 anos e 147 dias.

Ronaldo superou o recorde de seu compatriota português Pepe, que detinha o recorde anterior com 39 anos e 283 dias.