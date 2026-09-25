A seleção do Catar recorreu à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para evitar perder os pontos de sua partida contra o Bahrein no Campeonato do Golfo Arábico "Golfo 27".

Os canais cataris "Al Kass" haviam confirmado que a seleção do Bahrein protestou contra a participação de Assim Madibo, jogador do Catar, na vitória do Catar por 2 a 0, na última quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A seleção do Bahrein considera que o jogador catari não tinha o direito de participar da partida desde o início, em razão de sua suspensão de 5 jogos na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

No entanto, o jornalista catari Majed Al Khulaifi confirmou a validade da posição do Catar e o direito de Madibo de participar da partida normalmente, após entrar em contato com a Federação Internacional de Futebol para confirmar essa questão.

Al Khulaifi disse, em declarações aos canais cataris "Al Kass", que a Federação Catari de Futebol contatou sua congênere internacional para se informar sobre a situação de Madibo quanto à participação no torneio do Golfo antes do seu início.

Segundo o jornalista catari, a Fifa confirmou que Madibo não cumprirá a punição imposta a ele na Copa do Mundo durante o Campeonato do Golfo Arábico, mas que isso deve ocorrer em partidas oficiais, e não amistosas.

A Federação Catari apresentou suas comunicações com a Fifa à sua congênere do Golfo, que reconheceu o direito de Madibo de participar do torneio e lhe concedeu a aprovação oficial para tanto.

Vale lembrar que a seleção do Catar ocupa a segunda colocação no Grupo 2 do Campeonato do Golfo Arábico, com 3 pontos, atrás apenas da seleção dos Emirados Árabes Unidos, líder, no saldo de gols.