Em vídeo: falha de Kanno anula a vantagem da Arábia Saudita sobre o Kuwait

O português João Pinheiro, árbitro da partida entre Arábia Saudita e Kuwait, anulou o gol que colocaria a seleção saudita em vantagem, aos 37 minutos do jogo em andamento entre as duas equipes, nesta quarta-feira, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A anulação veio após uma infiltração do meio-campista Mohammed Kanno pelo lado direito, antes de a bola chegar ao seu companheiro Mohammed Abu Al-Shamat, que finalizou com força nas redes kuwaitianas, mas uma pisada de Kanno no pé do jogador do Kuwait, Muath Al-Dhafiri, causou a anulação do gol.

As duas seleções disputam a partida no estádio Al-Inma, na cidade de Jidá, pela primeira chave, que conta também com as seleções de Iraque e Omã.

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A Federação do Golfo de Futebol designou a arbitragem da partida a uma equipe portuguesa, comandada por João Pinheiro, enquanto o chinês Fu Ming assume a função de árbitro de vídeo.

A partida faz parte da rodada de abertura da "Golfo 27", que a Arábia Saudita sedia na cidade de Jidá.

O primeiro jogo do torneio havia terminado com empate entre Iraque e Omã (1 a 1), mais cedo nesta quarta-feira.

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