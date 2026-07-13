Em vídeo... Ex-jogador da seleção inglesa: Vamos mandar o Messi dormir

Joe Cole, ex-jogador da seleção inglesa, comentou sobre o esperado confronto contra a Argentina, na semifinal da Copa do Mundo, na quarta-feira que vem.
Lionel Messi, capitão da Argentina, se prepara para disputar sua primeira partida contra a seleção dos Três Leões.
“Teremos que neutralizar a ameaça de Messi e colocá-lo para dormir”, disse Cole durante sua participação no podcast “The Rest Is Football”.
E acrescentou: “Acredito que a nossa seleção inglesa é superior à Argentina; vamos chegar à final da Copa do Mundo”.
Julian Cole continuou: “Sinto, do fundo do meu coração, que vamos derrotar a Argentina”.
A seleção da Inglaterra chegou às semifinais após vencer a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final, após a prorrogação.
Já a seleção argentina (atual campeã) se classificou para as semifinais após vencer a Suíça por 3 a 1, também na prorrogação.