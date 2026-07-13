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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... Ex-jogador da seleção inglesa: Vamos mandar o Messi dormir

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
J. Cole
L. Messi
England
Argentina

Joe Cole, ex-jogador da seleção inglesa, comentou sobre o esperado confronto contra a Argentina, na semifinal da Copa do Mundo, na quarta-feira que vem.

Lionel Messi, capitão da Argentina, se prepara para disputar sua primeira partida contra a seleção dos Três Leões.

“Teremos que neutralizar a ameaça de Messi e colocá-lo para dormir”, disse Cole durante sua participação no podcast “The Rest Is Football”.

E acrescentou: “Acredito que a nossa seleção inglesa é superior à Argentina; vamos chegar à final da Copa do Mundo”.

Julian Cole continuou: “Sinto, do fundo do meu coração, que vamos derrotar a Argentina”.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

A seleção da Inglaterra chegou às semifinais após vencer a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final, após a prorrogação.

Já a seleção argentina (atual campeã) se classificou para as semifinais após vencer a Suíça por 3 a 1, também na prorrogação.

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