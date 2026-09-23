Em vídeo: ex-capitão da seleção da Nigéria se converte ao Islã

William Troost-Ekong, ex-capitão da seleção da Nigéria e atual jogador do Al Ahli do Catar, anunciou sua conversão ao islamismo, segundo informaram relatos da imprensa catari nesta quarta-feira.

O jornal "Al Arab" relatou que Ekong recitou a chahada (profissão de fé), anunciando sua conversão à religião islâmica, em um passo que gerou grande repercussão nos meios esportivos catari e árabe.

O zagueiro nigeriano, de 33 anos, apareceu em um vídeo que circulou pelas redes sociais recitando a chahada.

Ekong tem uma longa carreira profissional desde 2013, ao longo da qual jogou por diversos clubes nas principais ligas ao redor do mundo, sendo as mais importantes sua passagem pelo Watford na Premier League (de 2020 a 2023) e pela Udinese na Serie A italiana (de 2018 a 2020).

O zagueiro nigeriano se transferiu para a região árabe pela primeira vez no verão de 2024, quando jogou pelo Al Khaleej da Arábia Saudita, mas em janeiro passado transferiu-se para seu clube atual, o Al Ahli do Catar.

Pelo Al Ahli, disputou 14 partidas em todas as competições, sendo apenas uma na atual temporada.

No cenário internacional, Ekong disputou 83 partidas pela seleção da Nigéria, no período entre 2015 e 2025, marcando 8 gols, chegando à final da Copa Africana de Nações de 2023 e recebendo o prêmio de melhor jogador daquela edição.

Ekong anunciou sua aposentadoria da seleção em novembro passado, após o fracasso da Nigéria em se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

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