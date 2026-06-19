Reportagens da imprensa revelaram que algumas estrelas que participarão da Copa do Mundo de 2026 pretendem se transferir para a Liga Roshen da Arábia Saudita na próxima temporada.

A Copa do Mundo de 2026 teve início no dia 11 de junho deste ano, com a participação de 48 seleções pela primeira vez, entre elas 19 que contam com 50 jogadores da Liga Saudita, que atuam por 12 clubes.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi afirmou, em declarações ao programa “Dourina Ghir” do canal “Al-Saudiya”: “Tenho uma informação exclusiva: jogadores que atuam como titulares na Copa do Mundo desejam jogar na Liga Saudita”.

Ele explicou: “Esses jogadores enviaram cartas a alguns agentes sauditas, nas quais revelaram seu desejo de se transferir para a Liga Saudita, e acredito que um deles possa estar presente na próxima temporada”.

E concluiu: “Um desses jogadores teve seu contrato com o clube rescindido no final da última temporada e se juntará à Liga Saudita a título gratuito; ele não é um jogador árabe”.

Vale lembrar que algumas reportagens mencionaram que o clube Al-Dir’iya conseguiu contratar um novo goleiro para a próxima temporada, um goleiro que atuou como titular pela seleção de seu país na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.