Em vídeo... Estrela do Marrocos: Não vamos nos arrepender... e o Brasil não nos assustou

Shamseddine Talbi, estrela da seleção marroquina, afirmou que a equipe não sente arrependimento por ter deixado escapar a vitória contra o Brasil.

OMarrocos estreou-se na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 com o Brasil, apesar de os Leões do Atlante terem aberto o placar com um gol de Ismail Saibari aos 21 minutos.

Talbi acrescentou, em declarações à mídia divulgadas pelo canal Hesport no YouTube: “É claro que queríamos vencer essa partida, e tivemos a chance de vencer”.

E continuou: “Não vou dizer que há qualquer arrependimento. Jogamos com muita intensidade no início e continuamos pressionando no segundo tempo. Infelizmente, não marcamos o segundo gol”.

Sobre o brasileiro Vinícius Júnior ter recebido o prêmio de melhor jogador da partida, ele comentou: “Sabemos que ele tem grandes qualidades e é um grande jogador, mas, agora, não sei se ele foi o melhor jogador da partida ou não”.

E enfatizou: “Não sentimos medo da seleção brasileira, pois também temos os jogadores certos e não podemos ter medo do Brasil ou de qualquer outra equipe”.

E Shamsuddin Talbi concluiu: “Estamos aqui para chegar o mais longe possível neste torneio”.