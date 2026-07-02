Em vídeo... Estrela australiana admite: “Não vamos respeitar Salah”

O jogador australiano Jordan Bosse demonstrou grande respeito por Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, antes do confronto entre as duas equipes, amanhã, sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declarações divulgadas pela ESPN, Boss afirmou: “Talvez haja respeito fora do campo, mas dentro do campo não há respeito”.

Ele enfatizou: “É uma questão de comer ou ser comido. É assim que todos vão entrar nessa partida, e é assim que eu também vou entrar”.

Ele acrescentou: “Mohamed Salah é um jogador de alto nível, está no topo há muito tempo e, com certeza, teremos que estudar como pará-lo e conter a seleção egípcia”.

Boss destacou: “Já começamos a trabalhar nisso; o que resta é dar alguns retoques finais e entender o que se passa na cabeça do técnico e da comissão técnica para nos ajudar a colocar isso em prática”.

A seleção egípcia avançou para as oitavas de final após terminar em segundo lugar no Grupo 7, com 5 pontos, enquanto a seleção australiana ficou em segundo lugar no Grupo 4, com 4 pontos.