Em vídeo... Especialista em arbitragem: O Al-Ahly é o time mais injustiçado!

Um especialista em arbitragem afirmou que o Al-Ahli é o time mais prejudicado pelos erros de arbitragem na atual temporada da Liga Roshen da Arábia Saudita.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os enfrentou na quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida testemunhou várias situações arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro da partida e exigindo que fosse divulgado o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo durante essas situações.

O especialista em arbitragem Fahd Al-Mardasi confirmou, em declarações ao programa “Nadina”, que o Al-Ahli merecia ter recebido dois pênaltis aos 26 e 80 minutos da partida contra o Al-Fayha, mas eles não foram marcados.

Quando questionado se o Al-Ahli havia sofrido injustiça, ele respondeu: “Na linguagem da mídia, o Al-Ahli foi injustiçado, mas na linguagem arbitral, houve erros decisivos”.

E acrescentou: “O árbitro da partida não merecia receber mais do que 7,3 pontos, assim como o árbitro de vídeo, considerando a existência de erros que influenciaram muito o resultado da partida e prejudicaram o time do Al-Ahli”.

E continuou: “Fizemos uma estatística sobre as equipes mais prejudicadas pela arbitragem durante a atual temporada duas vezes; na primeira vez, o Al-Ahli estava sozinho, na segunda empatou com o Al-Ittihad, e agora volta à liderança novamente”.

E concluiu: “Todos os pênaltis não marcados a favor do Al-Ahli prejudicaram o resultado da partida, ao contrário do Al-Ittihad, que venceu na maioria das partidas em que não lhe foram marcados pênaltis; portanto, os erros não influenciaram o resultado”.

Vale lembrar que o empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou 4 pontos atrás do líder Al-Nasr, que disputou uma partida a menos, e 2 pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.