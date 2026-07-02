Em vídeo: Espanha elimina a Áustria com facilidade... e aguarda um confronto acirrado

A seleção espanhola avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória fácil sobre a Áustria por 3 a 0, na noite de quinta-feira.
O placar permaneceu empatado em 0 a 0 até que Mikel Oyarzabal marcou o primeiro gol dos Matadores aos 36 minutos, após cruzamento de Cocorela.
Alex Baína quase ampliou a vantagem dos Matadores com o segundo gol antes do fim do primeiro tempo, não fosse pela habilidade do goleiro Schlager.
Pedor Boro conseguiu marcar o segundo gol aos 66 minutos, com uma cabeçada forte, após cruzamento de Alex Baína.
Mikel Oyarzabal voltou a marcar seu segundo gol pessoal, e o terceiro da seleção espanhola, aos 89 minutos.
A seleção espanhola enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia.