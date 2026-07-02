Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

Traduzido por

Em vídeo: Espanha elimina a Áustria com facilidade... e aguarda um confronto acirrado

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
Espanha
Áustria
EUA

A seleção espanhola avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória fácil sobre a Áustria por 3 a 0, na noite de quinta-feira.

O placar permaneceu empatado em 0 a 0 até que Mikel Oyarzabal marcou o primeiro gol dos Matadores aos 36 minutos, após cruzamento de Cocorela.

Alex Baína quase ampliou a vantagem dos Matadores com o segundo gol antes do fim do primeiro tempo, não fosse pela habilidade do goleiro Schlager.

Pedor Boro conseguiu marcar o segundo gol aos 66 minutos, com uma cabeçada forte, após cruzamento de Alex Baína.

Mikel Oyarzabal voltou a marcar seu segundo gol pessoal, e o terceiro da seleção espanhola, aos 89 minutos.

A seleção espanhola enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia.

Publicidade