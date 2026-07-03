Em vídeo... Erro de arbitragem priva a seleção da Espanha de um gol válido!

Com um desempenho contrastante, que combinou firmeza e serenidade, por um lado, e erros decisivos, por outro, o árbitro sueco Glenn Niberg recebeu a avaliação de “aprovado com dificuldade” da rede “Archivo Far”, especializada em monitorar casos de arbitragem, após apitar o confronto entre Espanha e Áustria na Copa do Mundo de 2026.

A rede atribuiu ao árbitro Niberg uma nota de 5,0 em 10, observando que ele “apenas conseguiu” conduzir a partida de alto nível, após apresentar um desempenho em grande parte bom, mas manchado por um erro grave que resultou na anulação de um gol totalmente válido da Espanha, marcado por Marc Cocorella no primeiro tempo.

O relatório do “Archivo Far” destacou que Niberg demonstrou clara habilidade na condução de partidas importantes, conseguindo acalmar qualquer tensão potencial entre os jogadores graças à sua serenidade e senso de humor, o que se mostrou eficaz para manter o ritmo do jogo.

No entanto, o erro arbitral ocorreu quando ele decidiu anular o gol de Cocorela, alegando que Pau Kubarsi havia cometido uma falta contra o goleiro austríaco — incidente que, segundo o relatório, não envolveu nenhuma infração por parte do zagueiro espanhol.

A rede concluiu sua avaliação ressaltando que Nieberg “ainda merece uma nota de aprovação no geral”, apesar do erro decisivo, devido à sua capacidade de controlar o ritmo da partida e lidar com as pressões, mas enfatizou que decisões como essa podem mudar o rumo das partidas em um torneio do porte da Copa do Mundo.