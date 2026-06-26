Em vídeo: Empate sem gols leva a Austrália à classificação às custas do Paraguai

A seleção australiana se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após empatar sem gols com a seleção paraguaia nesta manhã de sexta-feira, na última rodada da fase de grupos.

A Austrália quase marcou um gol logo no início, aos 4 minutos, com um chute de Jackson Irvine, mas o goleiro Orlando Gil desviou a bola para escanteio.

O jogador australiano Jordan Bos desferiu um chute forte aos 36 minutos, que foi defendido por Gil, e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

A seleção do Paraguai acordou ofensivamente no segundo tempo, após a entrada de Mauricio Pardo, que chutou com força aos 50 minutos, mas o goleiro Patrick Beach estava atento.

O chute de Enciso, estrela da seleção paraguaia, passou ao lado do gol, e a partida terminou empatada sem gols.

A Austrália somou 4 pontos e ficou em segundo lugar no Grupo 4, à frente do Paraguai, terceiro colocado, apenas pelo saldo de gols.

Os Estados Unidos e a Austrália se classificaram pelo Grupo 4, enquanto o Paraguai aguarda os demais resultados da última rodada da fase de grupos para definir sua situação quanto à classificação entre os melhores terceiros.

Já a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo, após terminar em último lugar no grupo, com 3 pontos.