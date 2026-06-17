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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Croácia encanta com um gol espetacular... e Perišić iguala o recorde de Messi

P. Musa
Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo
L. Messi
I. Perisic
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Argentina x Áustria
Áustria
Croácia
England
EUA
Argentina
Argélia
Áustria

Perisic brilha aos 37 anos

O jogador croata Petar Musa empatou para a seleção de seu país (2 a 2) antes do fim do primeiro tempo da partida contra a Inglaterra, na noite desta quarta-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026.

Musa marcou o segundo gol da Croácia aos 45+5 minutos, após um passe em profundidade dentro da área, que foi habilmente preparado por seu experiente companheiro Ivan Perišić, permitindo que o jogador do FC Dallas, dos Estados Unidos, mandasse a bola para o fundo da rede da Inglaterra.



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Por sua vez, Perišić continuou brilhando, apesar de já ter 37 anos, e se tornou o segundo jogador a conseguir dar uma assistência em quatro edições diferentes da Copa do Mundo, juntando-se ao astro argentino Lionel Messi em uma lista que inclui apenas os dois, de acordo com estatísticas disponíveis desde 1966, conforme a rede de estatísticas “Opta”.

O Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026 inclui, além da Inglaterra e da Croácia, Gana e Panamá.




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