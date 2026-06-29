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Em vídeo... Cristiano traça o caminho de volta para o astro brasileiro

C. Ronaldo
Rodrygo
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Nos bastidores do encontro...

Em meio aos acontecimentos frenéticos da Copa do Mundo, as câmeras capturaram um momento único: o astro português Cristiano Ronaldo cara a cara com o atacante brasileiro Rodrigo. 

Um aperto de mão, um sorriso e uma pergunta que incendiou as redes sociais, conforme relatado pelo “Mundo Deportivo”: “Como está seu joelho?”... Entre uma lenda que superou todas as lesões e um astro que luta para voltar, houve um breve diálogo que resumiu toda a jornada de recuperação.

Rodrigo continua se recuperando de uma lesão grave que exigiu uma cirurgia em março passado para reparar uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral da joelho direita. 

E, embora ele já tenha retomado os treinos e participado da Copa do Mundo, os efeitos da cirurgia ainda ditam o ritmo do retorno do atacante do Real Madrid.

O brasileiro chegou aos Estados Unidos primeiro por Nova York para participar de um evento promocional de uma marca esportiva, antes de seguir para Miami para assistir ao jogo entre Portugal e Colômbia. Lá, ele foi recebido por seu companheiro Bernardo Silva, mas o encontro mais marcante foi com Cristiano Ronaldo.

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Os dois astros pararam para conversar, e Cristiano foi o primeiro a perguntar sobre as etapas da recuperação de Rodrygo da lesão. O conselho do “Don” foi claro: paciência, acompanhado de votos de rápida recuperação. 

Uma mensagem que o brasileiro aceitou de bom grado, e logo registrou o momento com uma foto ao lado de seu ídolo, que publicou em suas redes sociais e comentou com duas palavras: “Meu ídolo”.

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