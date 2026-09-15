O Barcelona anunciou, nesta terça-feira, a renovação do contrato de seu jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, que seguirá no clube catalão até 30 de junho de 2030.

A cerimônia de renovação do contrato foi realizada no escritório de Joan Laporta, presidente do Barcelona, com a presença do jogador.

A renovação do contrato do atacante egípcio vem após seu destaque marcante durante a pré-temporada de verão, que ele encerrou como artilheiro do Barcelona com 5 gols, além de ter conquistado seus primeiros minutos com o time principal no Campeonato Espanhol diante do Rayo Vallecano.

Hamza havia se juntado à academia do Barcelona durante a janela de transferências de inverno e assinou um contrato até 2029, que incluía uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros, antes que a grande evolução observada em seu nível levasse o clube a se mover para estender seu contrato e elevar consideravelmente o valor da cláusula de rescisão.

De acordo com o que informou o jornalista Fabrizio Romano, a cláusula de rescisão no novo contrato chegará a 150 milhões de euros.

Assista ao vídeo da renovação do contrato





