Em vídeo: cena engraçada... Estrela da Alemanha se junta à seleção do Equador!

Em um momento engraçado após a partida entre Alemanha e Equador, ontem, quinta-feira, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o meio-campista alemão Leon Goretzka subiu por engano no ônibus do adversário, antes de perceber o erro e sair rapidamente.

Imagens da rede “Sky Sport – Alemanha” mostraram Goretzka subindo no ônibus, acreditando que fosse da seleção alemã, embora a bandeira do Equador estivesse bem visível nele.

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O incidente gerou grande repercussão nas redes sociais, onde os torcedores o compartilharam como um dos momentos mais engraçados da atual Copa do Mundo.

A partida entre Alemanha e Equador terminou com a vitória da seleção latino-americana (2 a 1), garantindo assim sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, ocupando o segundo lugar com 4 pontos.

Por outro lado, a Alemanha se classificou na liderança do Grupo E com 6 pontos, após golear Curaçao por 7 a 1 na primeira rodada e, em seguida, vencer por 2 a 1 a Costa do Marfim, que ficou em segundo lugar também com 6 pontos, enquanto Curaçao ficou na última posição do grupo com apenas um ponto.



