Em vídeo... Caos total interrompe partida entre Bélgica e Senegal após invasão da torcida

Em um momento chocante que deixou todos sem fôlego e gerou tensão no estádio de Seattle, três pessoas invadiram o campo aos 31 minutos da partida entre Bélgica e Senegal, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o que levou à interrupção imediata da partida em meio aos gritos da torcida atônita.

A partida havia começado com uma vantagem precoce do Senegal, com um gol marcado por Habib Diara aos 24 minutos, após um contra-ataque rápido que demonstrou a força e a organização tática da seleção africana diante da equipe belga, que conta com um elenco repleto de estrelas.

De acordo com as imagens iniciais, os três invadiram o campo por uma das laterais com uma rapidez surpreendente, antes que os seguranças e os jogadores conseguissem controlar a situação e retirá-los do local.

A partida foi interrompida por vários minutos enquanto se tentava acalmar a torcida e restabelecer a segurança, enquanto os jogadores pareciam estar em estado de extrema cautela.

Ainda não foram reveladas as identidades dos invasores nem seus motivos, enquanto as autoridades de segurança competentes abriram uma investigação urgente para apurar as circunstâncias do incidente, que lançou uma sombra sobre o clima da partida decisiva.

Este é o segundo incidente desse tipo na edição de 2026, o que levanta sérias questões sobre as medidas de segurança adotadas nos estádios da Copa do Mundo, especialmente com o aumento da pressão da torcida e do interesse mundial pelo torneio.

A partida foi retomada após a conclusão dos procedimentos necessários, em meio a grande expectativa quanto à reação dos jogadores e ao impacto dessa invasão na concentração das duas seleções, especialmente da seleção senegalesa, que vinha dominando o jogo até os 31 minutos.