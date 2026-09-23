A seleção da Arábia Saudita venceu a do Kuwait (1 a 0) na noite desta quarta-feira, no estádio Al-Inma, na cidade de Jidá, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 1 da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A partida marcou a estreia das duas seleções no torneio, após o primeiro jogo, que reuniu Iraque e Omã e terminou empatado (1 a 1) mais cedo neste dia.

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A seleção saudita começou a partida com vantagem ofensiva, e Abdullah Al-Hamdan desperdiçou uma chance logo aos três minutos, antes de o goleiro kuwaitiano, Saud Al-Hawshan, defender uma tentativa perigosa de Hassan Kadesh aos 11 minutos, enquanto o Kuwait respondeu por meio de Eid Al-Rashidi aos 16 minutos.

Gol anulado

O primeiro tempo teve um gol anulado da seleção saudita, após uma infiltração do meio-campista Mohammed Kanno pelo lado direito, antes de a bola chegar ao seu companheiro Mohammed Abu Al-Shamat, que chutou com força para as redes kuwaitianas. No entanto, uma pisada do pé de Kanno no pé do jogador do Kuwait, Muath Al-Dhafiri, provocou a anulação do gol aos 37 minutos.

No segundo tempo, a Arábia Saudita manteve a pressão sobre a defesa do Kuwait, mas não conseguiu transformar seu domínio em gols, até que a bola chegou a Humam Al-Hammami pela ponta esquerda, que a cruzou, e o zagueiro do Kuwait, Yousef Al-Haqqan, tentou afastá-la de cabeça, mas, em vez disso, a mandou para as redes de seu próprio time, aos 73 minutos.

Alguns minutos depois, o goleiro da Arábia Saudita, Nawaf Al-Aqidi, sofreu uma forte lesão que o obrigou a deixar o campo, com a entrada de seu companheiro Mohammed Al-Owais, aos 83 minutos.

A Arábia Saudita manteve sua postura ofensiva nos minutos finais da partida, mas não houve nenhuma novidade, diante da resistência do goleiro kuwaitiano frente aos ataques, e o confronto terminou com a vitória da seleção saudita (1 a 0).

As disputas do "Golfo 27" acontecem na cidade de Jidá, no período de 23 de setembro deste ano até 6 de outubro próximo, com a participação de oito seleções distribuídas em dois grupos.

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