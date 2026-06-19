Em vídeo... Brasileiro coloca Messi diante de uma “maldição” assustadora!

Em um episódio engraçado que aqueceu o clima da Copa do Mundo de 2026 antes mesmo do apito inicial, um torcedor brasileiro recorreu a um artifício inusitado para poupar a seleção da “Seleção” do que é conhecido como a famosa “maldição de Rocky” na Filadélfia: vestiu a estátua do lendário boxeador com a camisa de seu rival histórico... a seleção argentina!

O estádio “Lincoln Financial” se prepara para receber o confronto entre Brasil e Haiti na madrugada de amanhã, sábado, pela segunda rodada das disputas do Grupo 3 da Copa do Mundo, que está sendo sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Os sambistas entram em campo com um único objetivo: golear o Haiti para assumir a liderança, depois de terem estreado com um empate frustrante de 1 a 1 contra o Marrocos... Já o Haiti ocupa a última posição do grupo, sem pontos, após sua primeira derrota para a Escócia por 1 a 0.

Mas todos os olhares se voltaram do campo para as escadarias do Museu de Arte da Filadélfia, onde se ergue a estátua de “Rocky Balboa”, interpretada por Sylvester Stallone. Lá, um torcedor brasileiro decidiu quebrar a temida tradição: em vez de enfeitar a estátua com a camisa do Brasil e trazer azar, ele a vestiu com a camisa da Argentina, numa tentativa de enganar a “maldição” e direcioná-la para o rival eterno.

O que é a “maldição de Rocky” que aterroriza Filadélfia?

A lenda local diz que qualquer time cujas cores sejam colocadas na estátua perderá, inevitavelmente, sua próxima partida, e a lista é longa e assustadora: gigantes do futebol americano, do beisebol e do basquete foram vítimas, incluindo times que eram favoritos para vencer o “Super Bowl”.

Os torcedores do Minnesota Vikings, do New England Patriots e do San Francisco pagaram caro depois de enfeitarem a estátua e sofreram derrotas retumbantes que provocaram a zombaria da torcida da Filadélfia.

A situação chegou ao ponto de exigir a intervenção do Ministério do Turismo da Pensilvânia, que divulgou um comunicado irônico alertando as delegações do Brasil, do Haiti, da França, do Iraque, de Curaçao, da Croácia e de Gana sobre um “fenômeno bem documentado”.

O comunicado dizia: “A Pensilvânia lhes dá as boas-vindas calorosamente... E, como anfitriões generosos, gostaríamos de informá-los sobre a maldição da estátua do Rocky”.

Equador... a última vítima

O aviso não surgiu do nada. Há poucos dias, milhares de equatorianos se reuniram nas escadarias do museu, agitaram bandeiras e vestiram a estátua com a camisa da seleção do país. O resultado? Uma derrota fatal por 1 a 0 para a Costa do Marfim, com um gol nos últimos minutos, fazendo com que o Equador se juntasse à lista de vítimas da estátua “azarada”.

Será que o truque do torcedor brasileiro vai dar certo? E será que a má sorte realmente vai se transferir para a Argentina, que nem sequer joga na Filadélfia? Ou será que “Rocky” vai descobrir a farsa e punir a Seleção?