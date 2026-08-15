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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo: Bayern de Munique vence o Leipzig e Al-Sibari deixa sua primeira marca

Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
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I. Saibari
J. Musiala
Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Supercopa da Alemanha
Alemanha
Marrocos

A estrela marroquina não esperou muito tempo

O alemão Bayern de Munique conquistou uma vitória amistosa sobre o compatriota Leipzig pelo placar de 3 a 1, neste sábado, no estádio Allianz Arena, dentro das preparações dos dois clubes para a nova temporada.

O colombiano Luis Díaz abriu o placar para o Bayern aos 14 minutos, e o primeiro tempo terminou com a vantagem da equipe bávara por um gol a zero.

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O Leipzig conseguiu chegar ao empate por meio de Brian Groeda, aos 52 minutos, antes de Nathaniel Brown devolver a vantagem ao Bayern cinco minutos depois, aproveitando um passe primoroso de Alexander Pavlović.

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Borussia Dortmund
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Aos 71 minutos, o astro marroquino Ismaël Saibari entrou em campo pelo gigante bávaro pela primeira vez, após sua transferência neste verão vindo do holandês Eindhoven, entrando no lugar de Tom Bischof.

E apenas 10 minutos depois de entrar em campo, Saibari deixou rapidamente sua primeira marca, dando a assistência para o terceiro gol, marcado pelo outro reserva, Jamal Musiala, que não permaneceu por muito tempo em campo, pois sofreu um desmaio e deixou a partida aos 86 minutos, sendo substituído pelo jovem senegalês Bara Ndiaye.

O confronto ocorreu dentro das preparações do Bayern para disputar a Supercopa da Alemanha diante do Borussia Dortmund, no próximo sábado, antes de abrir sua caminhada no Campeonato Alemão em duelo contra o Stuttgart, no dia 28 de agosto.


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