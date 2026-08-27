Em vídeo: Barcelona domina o Athletic Bilbao em noite de azar para Yamal

O Barcelona manteve seu início forte no Campeonato Espanhol e conquistou uma valiosa vitória sobre o visitante Athletic Bilbao pelo placar de 2 a 0, no confronto realizado no estádio Camp Nou, pela LaLiga.
O clube catalão deve essa vitória a suas duas estrelas: Raphinha, que abriu o placar aos 38 minutos após um passe mágico de Pedri, e Fermín López, que definiu o duelo com o segundo gol (81), garantindo ao técnico Hansi Flick três pontos merecidos diante de um adversário obstinado.
Primeiro tempo: Simón brilha e o VAR tira gol do Barcelona
O Barcelona começou a partida com pressão precoce, e Raphinha quase ameaçou o gol dos visitantes logo no primeiro minuto, mas estava em posição de impedimento. O Athletic Bilbao respondeu rapidamente com uma arrancada perigosa de Williams aos 4 minutos, que avançou pela lateral esquerda e cruzou uma bola afastada por Cubarsí para escanteio.
O Barcelona conseguiu seu primeiro escanteio aos 7 minutos após um passe inteligente de Lamine Yamal em direção a Anthony Gordon, que se atrapalhou com a bola. Aos 10 minutos, Yamal fez sua primeira tentativa com uma bola forte que passou relativamente longe do gol de Unai Simón.
Aos 13 minutos, Fermín López conduziu um ataque organizado, tocando para Éric García e deste para Lamine Yamal, que entregou uma bola fácil nas mãos do goleiro, antes que o próprio Fermín voltasse a comandar um ataque perigoso aos 15 minutos com um passe para Raphinha, que não conseguiu dominar.
Lamine Yamal seguiu tentando e quase abriu o placar aos 19 minutos com uma finalização perigosa defendida por Simón com dificuldade, antes de a trave lhe tirar um gol certo aos 24 minutos após um cabeceio preciso a partir de um cruzamento de Alejandro Baldé.
Aos 26 minutos, o goleiro Simón manteve seu brilho e defendeu outro cruzamento de Baldé, antes de Pedri marcar um gol aos 29 minutos anulado pelo árbitro por impedimento de Lamine Yamal, e então Fermín López tentou marcar de falta direta aos 34 minutos após um passe notável.
O alívio finalmente chegou aos 38 minutos, quando Pedri enviou um passe mágico para Raphinha, que conseguiu balançar as redes de Simón, antes de Williams comandar um perigoso contra-ataque basco aos 39 minutos, no qual Marc Bernal interveio na hora certa.
Aos 41 minutos, Lamine Yamal desperdiçou a chance do segundo gol após ficar completamente livre, sendo detido por uma defesa brilhante de Simón.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"
Segundo tempo: travessão de Yamal e a estreia de Rodri
O Barcelona entrou no segundo tempo com o mesmo entusiasmo, e Raphinha quase ampliou o placar aos 48 minutos após uma bola em profundidade que esbarrou na defesa do Bilbao, e aos 51 minutos Lamine Yamal roubou uma bola da defesa dos visitantes e finalizou com força, mas a bola voltou do travessão de Simón, na mais perigosa oportunidade da partida.
O goleiro basco manteve seu brilho e salvou sua equipe de um segundo gol aos 54 minutos após uma forte finalização de Fermín López, o que levou o técnico Hansi Flick a intervir e fazer duas substituições, tirando Marc Bernal e Raphinha e colocando Rodri e Dani Olmo, na estreia do primeiro.
O Athletic Bilbao impôs uma resistência basca nos minutos seguintes e, apesar de um passe preciso de Lamine Yamal aos 67 minutos que Olmo respondeu com um cabeceio fácil nas mãos de Simón, e de uma finalização de Anthony Gordon aos 72 minutos que passou ao lado do gol, o Barcelona conseguiu finalmente assegurar a vitória.
Aos 81 minutos, Fermín López conseguiu marcar o segundo gol do Barcelona, matando as esperanças do Bilbao e garantindo à sua equipe uma vitória merecida, com a qual confirmou sua prontidão para seguir na disputa pelo título.
Os minutos finais da partida transcorreram sem perigo digno de nota de nenhum dos lados, como se ambos tivessem se rendido ao resultado, apesar de o árbitro ter marcado 4 minutos de acréscimos, encerrando a partida com o placar de 2 a 0 a favor dos Blaugranas.