Em vídeo: Azteca se curva diante de Bellingham... Um feito histórico que traz de volta lembranças de Maradona

Em uma das noites mais brilhantes de sua carreira internacional, Jude Bellingham transformou o Estádio Azteca em um palco exclusivo para sua criatividade, depois de liderar a seleção da Inglaterra a um início avassalador contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, registrando uma série de recordes históricos que o colocaram ao lado dos maiores astros do futebol, entre os quais se destaca o lendário argentino Diego Maradona.

Bellingham gravou seu nome em letras de ouro nos anais da Copa do Mundo, após marcar dois gols contra a seleção mexicana no Estádio Azteca, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Jude Bellingham se tornou o primeiro jogador a marcar dois gols em uma única partida no Estádio Azteca durante uma Copa do Mundo desde o lendário argentino Diego Maradona, que conseguiu o feito na semifinal da edição de 1986 contra a Bélgica, sabe-se que o intervalo de tempo entre os dois gols do astro inglês não ultrapassou 98 segundos.

A conta “Mr. Sheph”, especializada em estatísticas, destacou que Bellingham marcou seus dois gols em apenas 98 segundos, alcançando o terceiro duplo mais rápido da história das finais da Copa do Mundo, atrás do alemão Toni Kroos, que marcou dois gols em um minuto e 10 segundos contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014, e do francês Kylian Mbappé, que marcou dois gols em um minuto e 35 segundos contra a Argentina na final da edição de 2022.

Além disso, a rede de estatísticas “Squawka” confirmou que Bellingham elevou sua contagem para cinco gols com a camisa da seleção inglesa em finais da Copa do Mundo, superando o total de Michael Owen e Sir Bobby Charlton, que marcaram apenas quatro gols cada um na competição.

Por sua vez, a rede francesa “Stats Foot” informou que Bellingham se tornou apenas o segundo jogador inglês a marcar dois gols em uma única partida nas oitavas de final da Copa do Mundo, depois de Gary Lineker, que alcançou essa marca contra o Paraguai em 18 de junho de 1986.