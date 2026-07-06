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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Azteca se curva diante de Bellingham... Um feito histórico que traz de volta lembranças de Maradona

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Bellingham
México
England

Jogador da seleção inglesa reaviva as lembranças de 1986

Em uma das noites mais brilhantes de sua carreira internacional, Jude Bellingham transformou o Estádio Azteca em um palco exclusivo para sua criatividade, depois de liderar a seleção da Inglaterra a um início avassalador contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, registrando uma série de recordes históricos que o colocaram ao lado dos maiores astros do futebol, entre os quais se destaca o lendário argentino Diego Maradona.

Bellingham gravou seu nome em letras de ouro nos anais da Copa do Mundo, após marcar dois gols contra a seleção mexicana no Estádio Azteca, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Jude Bellingham se tornou o primeiro jogador a marcar dois gols em uma única partida no Estádio Azteca durante uma Copa do Mundo desde o lendário argentino Diego Maradona, que conseguiu o feito na semifinal da edição de 1986 contra a Bélgica, sabe-se que o intervalo de tempo entre os dois gols do astro inglês não ultrapassou 98 segundos.

A conta “Mr. Sheph”, especializada em estatísticas, destacou que Bellingham marcou seus dois gols em apenas 98 segundos, alcançando o terceiro duplo mais rápido da história das finais da Copa do Mundo, atrás do alemão Toni Kroos, que marcou dois gols em um minuto e 10 segundos contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014, e do francês Kylian Mbappé, que marcou dois gols em um minuto e 35 segundos contra a Argentina na final da edição de 2022.

Além disso, a rede de estatísticas “Squawka” confirmou que Bellingham elevou sua contagem para cinco gols com a camisa da seleção inglesa em finais da Copa do Mundo, superando o total de Michael Owen e Sir Bobby Charlton, que marcaram apenas quatro gols cada um na competição.

Por sua vez, a rede francesa “Stats Foot” informou que Bellingham se tornou apenas o segundo jogador inglês a marcar dois gols em uma única partida nas oitavas de final da Copa do Mundo, depois de Gary Lineker, que alcançou essa marca contra o Paraguai em 18 de junho de 1986.

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