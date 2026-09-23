Ayman Hussein, atacante da seleção do Iraque, considerou que o clima na Arábia Saudita foi o motivo do empate contra Omã na abertura da Copa do Golfo Árabe, o "Gulf Cup 27".

A seleção do Iraque empatou com a de Omã por 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe.

Ayman Hussein afirmou, em declarações aos canais cataris "Al Kass" após o fim da partida: "O clima estava difícil, a umidade era alta e os jogadores não estão acostumados a esse tipo de condição".

E acrescentou: "Sofremos com algumas lesões e fizemos mudanças forçadas entre o primeiro e o segundo tempo e no início do segundo tempo, mas isso não é desculpa".

E prosseguiu: "Fizemos uma partida de certa forma boa, e deveríamos ter marcado mais de um gol, mas a sorte não esteve do nosso lado, e é assim que é o futebol".

E concluiu: "A seleção de Omã é uma seleção boa e respeitável, conseguiu aproveitar as oportunidades e marcar o gol de empate, e a partida terminou com esse resultado, que é um bom ponto no início, e vamos buscar a compensação com uma vitória sobre o Kuwait".

Vale lembrar que as seleções do Iraque e de Omã jogam no Grupo 1 da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, ao lado das seleções da Arábia Saudita e do Kuwait, que se enfrentarão dentro de instantes.

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