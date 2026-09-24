Não foi um gol de bomba nem um drible mágico o que colocou Mohamed Salah, astro do Trabzonspor turco, no centro das atenções desta vez, mas sim uma cena humana espontânea que representou o verdadeiro valor de uma estrela.

Enquanto a seleção do Egito se prepara para a batalha da classificação continental, o "Faraó" roubou os holofotes com um gesto maravilhoso dentro da concentração, que recebeu elogios de uma rede global e provocou uma ampla onda de admiração nas redes sociais.

A seleção do Egito segue com sua preparação intensa para disputar as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2026, onde o Egito inicia sua caminhada com um duelo forte contra a seleção de Angola amanhã, sexta-feira, antes de enfrentar a seleção do Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, sob o comando do treinador Hossam Hassan.

Em meio a esse clima, a rede turca "HaberTs" destacou uma cena excepcional de seu protagonista Mohamed Salah, e descreveu o que ele fez como "um gesto que merece elogios".

Segundo a rede, o astro egípcio não se limitou a desempenhar seu papel como jogador durante as sessões de treino, mas tomou a iniciativa de ajudar os membros da comissão técnica na preparação e organização dos treinamentos, em uma cena que refletiu sua enorme humildade e seu comprometimento absoluto com a seleção de seu país.

Os vídeos e imagens que registraram esses momentos se espalharam com a velocidade de um raio pelas redes sociais, onde os apaixonados por futebol de todo o mundo elogiaram a atitude de Salah, considerando que o que ele fez confirma que o verdadeiro estrelato é caráter antes de ser gols e títulos.

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Mohamed Salah, que é o pilar fundamental no projeto de Hossam Hassan, aspira a liderar o Egito rumo a um início forte e à conquista das primeiras vitórias na jornada em busca do título continental, aproveitando o astral elevado que domina a concentração atual e do qual ele mesmo foi um dos principais criadores com esse gesto simples e profundo ao mesmo tempo.