Imam Ashour deixou mais uma marca na história do futebol egípcio ao marcar o gol que colocou os Faraós na frente contra a Austrália aos 13 minutos, na noite desta sexta-feira, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos da América.

Com isso, Ashour elevou sua contagem para dois gols na atual edição da Copa do Mundo, tornando-se o terceiro jogador egípcio a balançar as redes duas vezes em uma mesma edição do torneio, depois de Mohamed Salah na Copa do Mundo de 2018 e Abdel Rahman Fawzi em 1934 — um recorde para os Faraós.

O ex-meio-campista do Zamalek tornou-se o segundo jogador na história dos Faraós a marcar nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, depois de Abdel Rahman Fawzi, que marcou dois gols na derrota para a Hungria (4 a 2), na edição de 1934.

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Ashour havia marcado seu primeiro gol na Copa do Mundo contra a Bélgica, no mês passado, durante o empate (1 a 1) na primeira rodada da disputa do Grupo 7.

Mohamed Salah é o maior artilheiro da história do Egito na Copa do Mundo, com 3 gols.

O Egito avançou para as oitavas de final após terminar em segundo lugar com 5 pontos, atrás da Bélgica, líder do grupo, apenas pelo saldo de gols.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre os Faraós e a Austrália enfrentará o vencedor da partida entre a Argentina e Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.



