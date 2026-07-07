Em vídeo: as palavras de Ammota geram otimismo antes do confronto entre Egito e Argentina

Esta noite, terça-feira, os olhos dos fãs de futebol estão voltados para o tão aguardado confronto entre a seleção egípcia e a argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em meio a um clima de otimismo após o apoio recebido pelos Faraós do marroquino Al-Hussein Ammouta, técnico do Al-Ahly, que expressou seus votos para que a seleção egípcia continue sua trajetória histórica no torneio.

O Al-Ahly, presidido por Mahmoud Al-Khatib, havia anunciado anteriormente a nomeação de Wael Gomaa como diretor de futebol, sucedendo a Walid Salah El-Din, como parte da nova comissão técnica liderada pelo marroquino Al-Hussain Ammouta, que assumiu a responsabilidade técnica da equipe no lugar do dinamarquês Jes Torup.

Durante a coletiva de imprensa para sua apresentação como técnico do Al-Ahly, Ammouta disse: “Gostaria de parabenizar o Egito e o Marrocos pela excelente participação na Copa do Mundo, e desejo todo o sucesso à seleção egípcia contra a Argentina, para que consiga se classificar para as quartas de final”.

A seleção egípcia enfrenta um adversário de peso, a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira, no Estádio de Atlanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina garantiu sua vaga nas oitavas de final com muita dificuldade, depois de escapar de uma grande surpresa contra a seleção de Cabo Verde e conquistar uma vitória emocionante por 3 a 2, após a prorrogação.

Por outro lado, a seleção egípcia continuou a fazer história na atual edição do torneio, ao derrotar a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com um empate em 1 a 1, garantindo assim aos Faraós uma vaga nas oitavas de final.