Em vídeo: Arsenal volta com vitória e liderança do estádio do Sunderland

O Arsenal venceu o Sunderland fora de casa por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio "Stadium of Light", pela quarta rodada da Premier League, dando continuidade ao início perfeito do atual campeão na competição.
O brasileiro Bruno Guimarães abriu o placar para o clube londrino, com um forte chute de fora da área que morreu no ângulo do gol do Sunderland, aos 58 minutos.
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O gol de Guimarães veio apenas dois minutos depois de o Sunderland desperdiçar a chance de sair na frente, quando o árbitro marcou um pênalti a favor dos donos da casa, mas David Raya brilhou e defendeu a cobrança de Enzo Le Fée, antes de a bola bater na trave, mantendo o gol do Arsenal em branco.
O primeiro tempo havia terminado empatado sem gols, apesar das tentativas de ambas as equipes, antes de o técnico Mikel Arteta colocar Guimarães no início do segundo tempo. O recém-chegado logo fez a diferença e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal.
Aos 51 minutos do segundo tempo, o internacional inglês Bukayo Saka conseguiu um pênalti para o Arsenal e converteu-o para definir a partida, enquanto o responsável pela falta, Reinildo Mandava, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo nesta jogada.
Com essa vitória, o Arsenal chegou a 12 pontos em 4 partidas, assumindo a liderança isolada da tabela de forma provisória e conquistando aproveitamento perfeito no início da defesa do título da Premier League. Do outro lado, o Sunderland estacionou nos 4 pontos, ocupando a 14ª posição.
A vitória de hoje representa a continuidade da superioridade histórica do Arsenal sobre o Sunderland, já que este último conquistou apenas uma vitória nos últimos 29 confrontos entre as equipes na Premier League.
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