A seleção da Argélia venceu a visitante Zâmbia pelo placar de 3 a 1, na noite desta sexta-feira, no estádio Hocine Aït Ahmed, na cidade de Tizi Ouzou, pela primeira rodada do Grupo 9 das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Jaouen Hadjam abriu o placar para a Argélia logo cedo, aos dois minutos, antes de a Zâmbia empatar com Fashion Sakala, aos 57 minutos.





Mas a seleção argelina retomou a vantagem com um gol de Ibrahim Maza, aos 67 minutos, e depois Anis Hadj Moussa ampliou o marcador com o terceiro gol, aos 74 minutos.

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A partida teve uma importância especial para a seleção argelina, pois representou o primeiro teste da Argélia sob o comando do novo treinador, Ibrahim Hamdani, que assumiu a responsabilidade no lugar do bósnio Vladimir Petkovic em setembro deste ano.

O Grupo 9 também conta com as seleções de Togo e Burundi, cuja partida terminou nesta sexta-feira com vitória da primeira em casa por 1 a 0.

As eliminatórias contam com a participação de 48 seleções, distribuídas em 12 grupos, enquanto Quênia, Tanzânia e Uganda sediarão a fase final da Copa Africana de Nações de 2027.

A seleção argelina disputa sua próxima partida nas eliminatórias diante do Burundi, no dia 29 de setembro, enquanto a Zâmbia enfrenta o Togo, na segunda rodada do grupo.

Com a vitória de hoje, a seleção da Argélia assumiu a liderança do Grupo 9, com 3 pontos, superando pelo saldo de gols o Togo, que ocupa a segunda posição.







