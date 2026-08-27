Em vídeo: árbitro de Barcelona x Bilbao demonstra admiração pelo bigode de Raphinha!

A partida entre Barcelona e Athletic Bilbao, na noite desta quinta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, teve um momento curioso antes do início do confronto, quando o árbitro Ortiz Arias elogiou o bigode do brasileiro Raphinha, jogador do Barça, durante a realização do sorteio.

Em um vídeo gravado pela câmera do árbitro, ouve-se Arias dizer a Raphinha: "Gostei do seu bigode".

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Raphinha conseguiu, mais tarde, colocar o Barcelona à frente ao marcar o primeiro gol aos 37 minutos, após driblar o goleiro dos visitantes, antes de Fermín López ampliar com o segundo gol aos 82 minutos, dando ao clube catalão a vitória pelo placar de 2 a 0.

O Barcelona venceu suas duas primeiras partidas no Campeonato Espanhol, tendo iniciado a defesa do título com uma goleada sobre o Elche por 5 a 0, na segunda rodada da competição, depois de ter ficado ausente na primeira rodada por causa da participação de vários de seus astros nas fases avançadas da Copa do Mundo de 2026.

Os jogadores do Barça foram peças-chave da seleção espanhola, campeã mundial em cima da Argentina na partida final por 1 a 0.

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