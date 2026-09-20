O Atlético de Madrid venceu o dérbi da capital espanhola diante do rival Real Madrid, ao conquistar a vitória pelo placar de 2 a 1, na noite deste domingo, no clássico que reuniu as duas equipes pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Após o fim da partida, uma imagem do árbitro Ortiz Arias provocou grande polêmica, depois que ele apareceu deixando o gramado do jogo sorrindo, em meio ao clima de revolta que tomou conta dos jogadores e da torcida do Real Madrid por causa de uma série de decisões de arbitragem controversas durante o dérbi.

A conta oficial do programa "El Chiringuito" publicou na plataforma "X": "Ortiz Arias, árbitro da partida do dérbi, deixa o estádio rindo".

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O dérbi teve diversos lances de arbitragem polêmicos, depois que o Real Madrid reclamou da não aplicação do cartão vermelho em mais de uma ocasião durante o primeiro tempo.

Os casos mais marcantes foram a entrada de Cuti Romero em Jude Bellingham, além da entrada de Kang-in Lee em Federico Valverde, sendo que o canal do Real Madrid considerou que ambas as entradas mereciam a aplicação do cartão vermelho.

De acordo com a visão do canal do Real Madrid, a expulsão dos jogadores teria obrigado o Atlético de Madrid a completar a partida com nove atletas, mas o árbitro Ortiz Arias não aplicou o cartão vermelho em nenhum dos dois lances durante o primeiro tempo.

Por outro lado, o segundo tempo teve a aplicação do cartão vermelho a Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, após uma entrada que exigiu a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), fazendo com que a equipe merengue completasse a partida com dez jogadores.

As decisões de arbitragem acenderam um clima de polêmica após o apito final, especialmente diante da derrota do Real Madrid para o vizinho Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, em um dérbi que teve diversas entradas, atritos e decisões que geraram discussão.