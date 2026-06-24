Em uma noite inesperada, a seleção do Haiti conseguiu o que nunca havia conseguido em toda a sua história na Copa do Mundo contra o Marrocos, na partida que os colocou frente a frente na terceira rodada da fase de grupos do torneio.

A seleção do Haiti marcou dois gols em uma única partida da Copa do Mundo pela primeira vez, segundo a rede francesa “Stats Foot”, um momento que pôs fim a décadas de decepções diante dos gigantes do futebol e anunciou o nascimento dos “Piratas do Caribe” no cenário mundial com uma marca de ouro.

Mas a dupla histórica não foi tudo: a partida testemunhou o nascimento de uma nova lenda, o marroquino Ismail Sibari, que entrou para a história do continente africano em grande estilo, ao se tornar o primeiro jogador africano de todos os tempos a marcar gols nas três partidas da fase de grupos em uma única edição da Copa do Mundo.

Sibari não se contentou apenas com o gol; ele foi o mentor e a alma guerreira que conduziu o Marrocos a essa dupla conquista: um gol na primeira partida, outro na segunda e, por fim, sua marca decisiva na terceira para completar o milagre. São números que nem Drogba, nem Eto’o, nem Salah haviam alcançado antes, colocando Sibari acima de todos nos registros da Copa do Mundo.

Com essa conquista, Saibari escreveu um novo capítulo na história do futebol africano e caribenho, aliando a glória individual à contribuição para uma vitória coletiva histórica da seleção marroquina.

O Haiti não comemora apenas dois gols, mas o nascimento de uma nova geração que quebrou a barreira do medo... E Sibari não comemora apenas um hat-trick na Copa do Mundo, mas o título de “primeiro africano” a conseguir isso na fase de grupos, em uma mensagem ao mundo de que os limites do impossível existem para serem quebrados.