Em vídeo... Al-Owais surpreende a torcida saudita antes do confronto contra a Espanha

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, surpreendeu a torcida do “Verde” antes do confronto contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026, que está sendo sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México neste momento.

A seleção saudita enfrenta a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A “Selecção Verde” continuou seus preparativos para a partida nesta quinta-feira, realizando seu último treino no estádio “Q2”, na cidade de Austin, nos Estados Unidos, antes de viajar para Atlanta amanhã, sexta-feira.

O treino foi aberto à imprensa durante o primeiro quarto de hora, e nele o goleiro Mohammed Al-Owais apareceu participando normalmente, após se recuperar da lesão que sofreu no período anterior.

Al-Owais não participou do treino da seleção saudita ontem, quarta-feira, pois estava submetido a um programa de reabilitação, o que gerou dúvidas sobre sua lesão e a possibilidade de ele ficar de fora da partida da seleção saudita contra a Espanha.

O retorno de Al-Owais representa uma surpresa agradável para a torcida saudita, especialmente após o excelente desempenho que ele apresentou durante o empate em 1 a 1 com o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos.

O goleiro saudita defendeu nove chutes a gol da seleção uruguaia — o maior número na atual edição da Copa do Mundo até o momento —, incluindo quatro chutes de dentro da grande área.

Vale lembrar que todas as seleções do Grupo H — que inclui a Arábia Saudita, a Espanha, o Uruguai e Cabo Verde — somam apenas um ponto, após os dois jogos da primeira rodada terem terminado empatados.