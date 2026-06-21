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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Al-Hamdan: Temos muitas desculpas... e o jogo contra Cabo Verde está nas nossas mãos

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
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Copa do Mundo
A. Al-Hamdan
Espanha
Arábia Saudita
EUA

O atacante saudita falou após a goleada sofrida contra a Espanha

Abdullah Al-Hamdan, atacante da seleção saudita, afirmou que os jogadores têm muitas desculpas para a goleada sofrida contra a Espanha, preferindo falar sobre o próximo jogo contra Cabo Verde.

A seleção saudita perdeu para a Espanha por 0 a 4, durante a partida que os enfrentou neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, Al-Hamdan disse: “Em primeiro lugar, compartilhamos do sentimento de todos vocês e estamos ainda mais tristes do que vocês; esperávamos ter apresentado um desempenho melhor”.

Ele acrescentou: “Este não é o momento certo para falar. Estamos em um momento delicado, as coisas ainda não acabaram e temos um jogo decisivo pela frente”.

E completou: “Posso dizer que o técnico não está conosco há muito tempo e que estamos jogando com esse esquema pela primeira vez. Poderia citar muitas desculpas, mas não é o momento certo para isso”.

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Al-Hamdan se refere à decisão do grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, de escalar cinco defensores contra a Espanha — a formação com a qual a “Verde” entrou em campo pela primeira vez sob seu comando.

E concluiu: “Temos uma partida decisiva daqui a quatro dias, e todos nós viemos aqui com um único objetivo: a classificação para a próxima fase. O destino da última partida está em nossas mãos; se não vencermos, isso significa que realmente não merecemos estar aqui (nas oitavas de final)”.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos, onde não há alternativa além da vitória para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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