Em vídeo... Al-Hamdan: Temos muitas desculpas... e o jogo contra Cabo Verde está nas nossas mãos

Abdullah Al-Hamdan, atacante da seleção saudita, afirmou que os jogadores têm muitas desculpas para a goleada sofrida contra a Espanha, preferindo falar sobre o próximo jogo contra Cabo Verde.

A seleção saudita perdeu para a Espanha por 0 a 4, durante a partida que os enfrentou neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, Al-Hamdan disse: “Em primeiro lugar, compartilhamos do sentimento de todos vocês e estamos ainda mais tristes do que vocês; esperávamos ter apresentado um desempenho melhor”.

Ele acrescentou: “Este não é o momento certo para falar. Estamos em um momento delicado, as coisas ainda não acabaram e temos um jogo decisivo pela frente”.

E completou: “Posso dizer que o técnico não está conosco há muito tempo e que estamos jogando com esse esquema pela primeira vez. Poderia citar muitas desculpas, mas não é o momento certo para isso”.

Al-Hamdan se refere à decisão do grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, de escalar cinco defensores contra a Espanha — a formação com a qual a “Verde” entrou em campo pela primeira vez sob seu comando.

E concluiu: “Temos uma partida decisiva daqui a quatro dias, e todos nós viemos aqui com um único objetivo: a classificação para a próxima fase. O destino da última partida está em nossas mãos; se não vencermos, isso significa que realmente não merecemos estar aqui (nas oitavas de final)”.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos, onde não há alternativa além da vitória para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.