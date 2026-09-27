Em vídeo: Afif desperdiça e Aman brilha; Catar garante vaga na semifinal da Copa do Golfo 27

A seleção do Catar escapou de uma emboscada do Iêmen, ao conquistar uma vitória difícil por 1 a 0, neste domingo, no estádio Al-Inma, pela segunda rodada da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", garantindo oficialmente sua classificação às semifinais.

O Catar deve essa vitória ao gol de Youssef Abdel Razak, marcado aos 63 minutos, em uma partida que teve atuações de destaque dos goleiros das duas seleções, especialmente Mohammed Aman, que defendeu um pênalti cobrado por Akram Afif e impediu o Catar de ampliar a vantagem.

A seleção do Catar entrou em campo em busca de sua segunda vitória consecutiva, depois de iniciar sua trajetória no torneio com a vitória sobre o Bahrein por 2 a 0, enquanto a seleção iemenita buscava compensar sua pesada derrota diante dos Emirados Árabes Unidos por 4 a 0 na primeira rodada.









Akram Afif quase deu a vantagem ao Catar logo no início, mas o goleiro Mohammed Aman brilhou e defendeu a chance, antes de Issa Lai sofrer uma lesão aos nove minutos, deixando o campo e sendo substituído por Jassim Jaber.

A seleção iemenita respondeu com uma tentativa perigosa aos 24 minutos, mas Mohammed Abu Nada interveio na hora certa e salvou a meta do Catar de sofrer o primeiro gol.

Akram Afif voltou a ameaçar a meta do Iêmen um minuto depois, mas Mohammed Aman seguiu inspirado e defendeu a finalização do craque do Al-Sadd de dentro da área, e em seguida o goleiro iemenita voltou a defender uma nova tentativa de Afif aos 28 minutos.

Aos 38 minutos, Abdel Wasee Al-Matari quase balançou as redes do Catar, mas Mohammed Abu Nada salvou sua meta com maestria, e o primeiro tempo terminou empatado sem gols, em meio a um claro destaque dos goleiros das duas seleções.









A seleção do Catar entrou no segundo tempo com maior pressão, e Ayoub Al-Alaoui quase abriu o placar com uma cabeçada que passou rente à trave.

Aos 63 minutos, Youssef Abdel Razak finalmente conseguiu decifrar a defesa iemenita, marcando o gol da vantagem para o Catar e dando ao time uma importante vantagem na partida.

Ahmed Alaa quase acrescentou o segundo gol, mas o travessão defendeu sua finalização, antes de Mohammed Aman voltar a brilhar e impedir Ayoub Al-Alaoui de marcar aos 68 minutos.









A seleção do Catar teve a chance de definir a partida com um segundo gol de pênalti aos 72 minutos, mas Akram Afif desperdiçou-a depois de Mohammed Aman defender a cobrança com maestria.

Apesar das tentativas do Iêmen de reagir no placar durante os minutos finais, a seleção do Catar manteve sua vantagem até o apito final, saindo com uma preciosa vitória por 1 a 0.

Com essa vitória, a seleção do Catar elevou seus pontos para 6, na liderança do Grupo 2, depois de conquistar duas vitórias consecutivas, garantindo oficialmente a classificação às semifinais do Golfo 27.



























