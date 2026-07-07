Em vídeo... Abu Treika: A Argentina sem Messi não vale nada... E o árbitro de vídeo foi tomar um café!

Mohamed Abu Treika, lenda da seleção egípcia, afirmou que a seleção argentina não vale nada sem seu astro Lionel Messi, criticando a atuação da arbitragem na partida entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia vencia a Argentina por 2 a 0 até os últimos minutos, mas a atual campeã conseguiu reverter o placar e venceu por 3 a 2 na partida disputada na noite desta terça-feira, nas oitavas de final.

A seleção argentina se classificou para as quartas de final graças ao brilhantismo de Messi, que marcou um gol e deu uma assistência.

Abu Treika, em sua análise da partida pela “BeIN Sports”, disse: “A seleção argentina nos surpreendeu, e saímos com um desfecho cruel”.

Ele acrescentou: “Jogamos 70 minutos como manda o manual, mas nos desconcentramos e deixamos espaços abertos. De qualquer forma, obrigado à nossa seleção, fizemos um grande torneio”.

O ex-jogador continuou: “A seleção argentina não vale nada sem Messi. O jogador fez um torneio épico; qualquer outro jogador teria desmoronado depois de perder o pênalti, mas ele se recuperou e conseguiu mudar o resultado da partida”.

Abu Treika elogiou Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, dizendo: “Ele é uma estrela da Copa do Mundo; venceu dentro e fora de campo”.

Em outro contexto, Abu Treika destacou que o árbitro ignorou a marcação de um pênalti a favor de Mohamed Salah pouco antes do terceiro gol da Argentina.

E comentou, em tom irônico: “Não sei se o árbitro do VAR estava presente ou se foi tomar um café”.