Em vídeo... Abrami: Bono representa 60% da força do Marrocos... e a exclusão de El Nsiri foi um erro

Lahcen Abrami, ex-jogador de futebol marroquino, elogiou Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, considerando que ele representa 60% da força da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina disputa a Copa do Mundo pela sétima vez em sua história, estando no Grupo C ao lado de Brasil, Escócia e Haiti.

Abrami disse em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Yassine Bounou representa 60% da força do Marrocos, porque quando você trabalha na área de treinamento e tem um goleiro com grande potencial, ele transmite confiança aos zagueiros e ao grupo como um todo”.

E acrescentou: “Quando Bono está no gol, todos ficam tranquilos, seja nas bolas longas que ele sai para pegar, nas defesas, ou mesmo nos confrontos cara a cara com os atacantes”.

E continuou: “Bono sempre faz defesas fantásticas e teve um papel importante na chegada às semifinais da Copa do Mundo de 2022, com suas defesas contra as seleções da Espanha e de Portugal nas oitavas e nas quartas de final”.

Por outro lado, Abrami criticou o técnico Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, por não ter convocado Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, para a lista dos “Leões do Atlas” na Copa do Mundo de 2026.

Ele explicou: “Fui o primeiro a criticar a comissão técnica por não ter convocado Youssef En-Nesyri, pois ele é um artilheiro e possui a carisma dos grandes jogadores; além disso, é um jogador profissional e tem a experiência necessária para atuar como ponta-de-lança”.

E concluiu: “Qualquer técnico precisa de um jogador assim, pois ele é fisicamente forte, ajuda na defesa e também nas jogadas aéreas, coisas que faltam à seleção marroquina”.