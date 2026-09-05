Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Em vídeo: Abou Trika: A calma de Mourinho me preocupa e ele vai explodir neste momento

J. Mourinho
M. Aboutreika
Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Inter de Milão
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Portugal
Egito
Espanha
Itália

A lenda do Egito surpreende-se com o comportamento do "Special One"

Mohamed Aboutrika, ex-craque da seleção do Egito, demonstrou surpresa diante da tranquilidade que José Mourinho, técnico do Real Madrid, vem exibindo, apesar de ter sofrido sua primeira derrota no Campeonato Espanhol.

Depois de vencer as três primeiras partidas de LaLiga nesta temporada, o Real Madrid perdeu para o anfitrião Real Betis pelo placar de 1 a 0 na noite de ontem, sexta-feira, poucos dias antes de estrear na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira.

Aboutrika disse, através da rede "beIN Sports": "A tranquilidade de Mourinho me preocupa; ele está calmo nas partidas e também em suas declarações, e isso vai contra a sua natureza. Acredito que ele esteja planejando alguma coisa. Será que está esperando um momento específico para explodir?".

E acrescentou o analista egípcio: "Vamos ver o que vai acontecer diante da Inter de Milão; normalmente, os grandes clubes, quando tropeçam, se concentram na próxima partida".

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Aboutrika deixou claro que Mourinho abandonará sua atual tranquilidade em um determinado momento, que pode ser antes do Clássico (contra o Barcelona), ou após uma segunda derrota.

Leia também:

Decisivo contra o Real Madrid: os jornais espanhóis criticam duramente Mbappé após o "primeiro golpe"

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google