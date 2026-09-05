Mohamed Aboutrika, ex-craque da seleção do Egito, demonstrou surpresa diante da tranquilidade que José Mourinho, técnico do Real Madrid, vem exibindo, apesar de ter sofrido sua primeira derrota no Campeonato Espanhol.

Depois de vencer as três primeiras partidas de LaLiga nesta temporada, o Real Madrid perdeu para o anfitrião Real Betis pelo placar de 1 a 0 na noite de ontem, sexta-feira, poucos dias antes de estrear na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira.

Aboutrika disse, através da rede "beIN Sports": "A tranquilidade de Mourinho me preocupa; ele está calmo nas partidas e também em suas declarações, e isso vai contra a sua natureza. Acredito que ele esteja planejando alguma coisa. Será que está esperando um momento específico para explodir?".

E acrescentou o analista egípcio: "Vamos ver o que vai acontecer diante da Inter de Milão; normalmente, os grandes clubes, quando tropeçam, se concentram na próxima partida".

Aboutrika deixou claro que Mourinho abandonará sua atual tranquilidade em um determinado momento, que pode ser antes do Clássico (contra o Barcelona), ou após uma segunda derrota.

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