Em vídeo... A torcida marroquina anima a atmosfera em Boston antes do confronto contra a Escócia

Uma grande multidão de torcedores marroquinos se reuniu nas ruas da cidade de Boston, nos Estados Unidos, poucas horas antes do aguardado confronto dos Leões do Atlas contra a Escócia, nesta noite de sexta-feira, horário da Costa Leste dos Estados Unidos, no âmbito das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A torcida marroquina entoou seus famosos cânticos e hasteou bandeiras nacionais durante grandes aglomerações nas áreas reservadas aos torcedores e nas ruas da cidade, enquanto vídeos que circularam na internet registraram o clima festivo e animado que antecedeu o tão aguardado jogo.

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O confronto reveste-se de grande importância para a seleção marroquina, que chega ao jogo após ter estreado no torneio com um empate (1 a 1) contra o Brasil — um resultado histórico que lhe rendeu o primeiro ponto contra uma seleção sul-americana na Copa do Mundo.

Por outro lado, a seleção escocesa conquistou a vitória na primeira rodada contra o Haiti por 1 a 0, o que a deixou perto da classificação para a próxima fase, já que precisa de apenas um ponto contra o Marrocos para chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Espera-se que a partida conte com grande público, diante da impressionante mobilização de torcedores marroquinos e escoceses rumo ao Gillette Stadium, em Foxborough, no estado de Massachusetts, que tem capacidade para entre 65 e 70 mil espectadores.



