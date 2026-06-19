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Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo... A torcida marroquina anima a atmosfera em Boston antes do confronto contra a Escócia

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
Scotland
Marrocos
EUA

A seleção marroquina busca sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026

Uma grande multidão de torcedores marroquinos se reuniu nas ruas da cidade de Boston, nos Estados Unidos, poucas horas antes do aguardado confronto dos Leões do Atlas contra a Escócia, nesta noite de sexta-feira, horário da Costa Leste dos Estados Unidos, no âmbito das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A torcida marroquina entoou seus famosos cânticos e hasteou bandeiras nacionais durante grandes aglomerações nas áreas reservadas aos torcedores e nas ruas da cidade, enquanto vídeos que circularam na internet registraram o clima festivo e animado que antecedeu o tão aguardado jogo.

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O confronto reveste-se de grande importância para a seleção marroquina, que chega ao jogo após ter estreado no torneio com um empate (1 a 1) contra o Brasil — um resultado histórico que lhe rendeu o primeiro ponto contra uma seleção sul-americana na Copa do Mundo.

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Escócia crest
Escócia
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MAR

Por outro lado, a seleção escocesa conquistou a vitória na primeira rodada contra o Haiti por 1 a 0, o que a deixou perto da classificação para a próxima fase, já que precisa de apenas um ponto contra o Marrocos para chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Espera-se que a partida conte com grande público, diante da impressionante mobilização de torcedores marroquinos e escoceses rumo ao Gillette Stadium, em Foxborough, no estado de Massachusetts, que tem capacidade para entre 65 e 70 mil espectadores.


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