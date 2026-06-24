Em vídeo... A Suíça derrota o Canadá em casa e assume a liderança

A seleção suíça conquistou a liderança do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, após uma disputa acirrada contra o Canadá, país anfitrião, que terminou com a vitória dos visitantes por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio “BC Place”, na cidade de Vancouver.

Os gols da Suíça foram marcados por Robin Vargas, aos 46 minutos, e Johan Manzambi, aos 57, enquanto o único gol do Canadá foi marcado por Promis David, aos 76 minutos.









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Após um primeiro tempo sem gols, em que as duas equipes trocaram ataques, a Suíça abriu o placar logo no início do segundo tempo, antes de ampliar a vantagem em um contra-ataque rápido, aproveitando a pressão canadense em busca do empate.

Os donos da casa dominaram a maior parte do segundo tempo e lançaram uma enxurrada de ataques contra o gol suíço, mas o goleiro do Borussia Dortmund, Gregor Kobel, esteve atento aos jogadores do Canadá e defendeu várias chances perigosas, fazendo com que a partida terminasse com a vitória da Suíça (2 a 1).





Ao conquistar a liderança do Grupo B com 7 pontos, a Suíça garantiu sua participação nas oitavas de final contra uma das melhores seleções classificadas em terceiro lugar, sendo que seu adversário virá de um dos cinco grupos a seguir: E, F, G, I ou J.

Com isso, permanecem em aberto as possibilidades de a seleção suíça enfrentar o terceiro colocado do Grupo 5, o terceiro colocado do Grupo 6, o terceiro colocado do Grupo 7, o terceiro colocado do Grupo 9 ou o terceiro colocado do Grupo 10.

Por outro lado, o Canadá terminou a fase de grupos em segundo lugar, com 6 pontos, e enfrentará o segundo colocado do Grupo 1, que inclui a República Tcheca, a Coreia do Sul, o México e a África do Sul.



