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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Em vídeo: a magia do Barcelona vira o jogo diante do Rayo Vallecano

Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Espanha

Início emocionante

O Barcelona conseguiu virar o placar diante do Rayo Vallecano na partida entre as duas equipes, válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol

O Rayo Vallecano impôs grande pressão sobre o Barcelona no início do jogo, depois que Sergio Camello marcou o primeiro gol dos visitantes aos 12 minutos.

A resposta do Barcelona ao Rayo Vallecano veio rápida, com Lamine Yamal e Raphinha marcando dois gols aos 19 e aos 21 minutos, respectivamente.

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O Barcelona ocupa provisoriamente a quinta posição, antes da partida, na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 6 pontos, enquanto o Rayo Vallecano está na 16ª posição, com apenas um ponto.

O Real Madrid está na liderança da classificação de La Liga, com 9 pontos.

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