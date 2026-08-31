O Barcelona conseguiu virar o placar diante do Rayo Vallecano na partida entre as duas equipes, válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol

O Rayo Vallecano impôs grande pressão sobre o Barcelona no início do jogo, depois que Sergio Camello marcou o primeiro gol dos visitantes aos 12 minutos.





A resposta do Barcelona ao Rayo Vallecano veio rápida, com Lamine Yamal e Raphinha marcando dois gols aos 19 e aos 21 minutos, respectivamente.





O Barcelona ocupa provisoriamente a quinta posição, antes da partida, na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 6 pontos, enquanto o Rayo Vallecano está na 16ª posição, com apenas um ponto.

O Real Madrid está na liderança da classificação de La Liga, com 9 pontos.



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