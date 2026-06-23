Em vídeo... A Jordânia reabre as feridas da Argélia na Copa do Mundo

A seleção da Jordânia entrou para a história da Copa do Mundo ao conseguir abrir o placar pela primeira vez em toda a sua trajetória na competição, durante o confronto contra a seleção da Argélia na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O gol histórico foi marcado por Nizar Al-Rashdan aos 39 minutos, dando aos “Al-Nashami” a vantagem na partida, em um momento pelo qual o público jordaniano e árabe esperava há muito tempo.

A seleção jordaniana disputa a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história e, apesar da dificuldade do grupo, que inclui a Argentina, a Áustria e a Argélia, os “Al-Nashami” demonstraram grande personalidade desde o primeiro minuto.

A vantagem sobre a Argélia significa que a Jordânia não busca mais apenas uma participação digna, mas entrou na disputa real pela vaga na próxima fase.

De acordo com a rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot”, a seleção argelina só conseguiu manter o gol invicto uma única vez em 15 partidas na Copa do Mundo, e isso aconteceu contra a Inglaterra em 18 de junho de 2010.

A vantagem inicial da Jordânia, pela primeira vez neste Mundial, abriu as portas para sonhos maiores; os três pontos tornaram-se possíveis, e a classificação não é mais um sonho distante. Independentemente do resultado da partida final, o nome da Jordânia entrou para os registros da Copa do Mundo como “equipe que esteve à frente no placar”.