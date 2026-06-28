Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Em vídeo: A jogada de Rafik Belghali coloca a Argélia de volta na disputa pela classificação

R. Belghali
Argélia
Áustria
Copa do Mundo
Argélia
Áustria

Um toque mágico

A seleção argelina voltou a disputar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo durante a partida em andamento contra a Áustria, na terceira rodada da fase de grupos.

Marco Arnautović, atacante da Áustria, colocou sua seleção na frente aos 28 minutos.

A Argélia precisa de um empate ou de uma vitória para se classificar para a próxima fase.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Rafik Belghali conseguiu, com uma jogada individual brilhante, marcar o gol de empate, depois de entrar na área, driblar um zagueiro austríaco e chutar a bola para o fundo da rede, sem que o goleiro Alexander Schlager conseguisse defendê-la.

Publicidade