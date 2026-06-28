Em vídeo: A jogada de Rafik Belghali coloca a Argélia de volta na disputa pela classificação

A seleção argelina voltou a disputar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo durante a partida em andamento contra a Áustria, na terceira rodada da fase de grupos.
Marco Arnautović, atacante da Áustria, colocou sua seleção na frente aos 28 minutos.
A Argélia precisa de um empate ou de uma vitória para se classificar para a próxima fase.
Nos acréscimos do primeiro tempo, Rafik Belghali conseguiu, com uma jogada individual brilhante, marcar o gol de empate, depois de entrar na área, driblar um zagueiro austríaco e chutar a bola para o fundo da rede, sem que o goleiro Alexander Schlager conseguisse defendê-la.