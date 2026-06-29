Em vídeo: A grande fuga... Como o gol da Áustria deixou a torcida da Argélia em êxtase?

Em uma cena rara que mistura alegria e cálculos estratégicos, os torcedores da Argélia comemoraram um gol da Áustria como se fosse um gol dos “Guerreiros do Deserto”, na partida que enfrentou as duas seleções na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O apito final da partida entre Argélia e Áustria não marcou um empate comum de 3 a 3, mas sim a salvação de um confronto contra a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Um único momento virou o jogo, e o gol de Sasha Kalajdić pela seleção da Áustria nos últimos instantes transformou a ansiedade em comemoração nas arquibancadas dos “Verdes”.

A torcida argelina foi vista pulando de alegria após o terceiro gol da Áustria no encerramento da fase de grupos; afinal, o gol não só garantiu o empate à Áustria, como também proporcionou à Argélia um caminho mais fácil nas fases eliminatórias.

Graças a esse empate, de acordo com o regulamento da Copa do Mundo de 2026, a Argélia garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas, marcando assim um confronto com a Suíça em vez de um confronto acirrado contra a Espanha.

A partida foi palco de emoção até os últimos segundos; aos 93 minutos, Riyad Mahrez incendiou as arquibancadas com o terceiro gol da Argélia, que todos pensaram ser o gol da vitória e que evitaria o confronto com a “La Roja”.

Mas a resposta austríaca veio rápida e contundente, por meio de Kalajdžić, antes do apito final, provocando uma onda dupla de alegria: austríaca pelo empate e argelina por ter escapado da Espanha.

E se espalharam pelas redes sociais vídeos dos torcedores do “Fênix do Deserto” comemorando loucamente o gol de empate austríaco, uma comemoração que não foi tanto pelo empate, mas sim pelo próximo adversário.

Em vez de enfrentar a Espanha, os jogadores de Vladimir Petković enfrentarão a seleção da Suíça, um adversário que, no papel, parece muito menos perigoso do que os campeões europeus.

A Áustria terminou o Grupo 10 em segundo lugar, atrás da Argentina, e enfrentará a Espanha nas oitavas de final. Já a Argélia escapou do “cenário de pesadelo” e deu continuidade ao seu sonho mundialista por um caminho que, de repente, pareceu mais realista após um gol que não marcou, mas comemorou como se fosse o gol do campeonato.