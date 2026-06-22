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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... A dança de Salah agita as ruas do Canadá após a conquista histórica

M. Salah
Egito
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Nova Zelândia x Egito
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Mohamed Salah dança...

As ruas de Vancouver, no Canadá, se transformaram em um animado carnaval egípcio depois que a seleção do Egito conseguiu reverter o placar contra a Nova Zelândia e conquistar uma vitória histórica por 3 a 1 nas partidas do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

Vídeos que mostram Mohamed Salah e seus companheiros saindo do hotel onde estavam hospedados para comemorar com a torcida reunida se espalharam pela internet. O astro egípcio se juntou ao público para dançar e torcer em cenas espontâneas que roubaram a cena e viralizaram nas redes sociais.

Após a partida, Salah disse, em declarações divulgadas pelo site da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Não sei como expressar isso, é uma conquista incrível para todos os jogadores e para a comissão técnica”.

O astro dos Faraós acrescentou: “Temos a chance de nos classificar para a próxima fase como líderes do grupo e, com o passar dos anos, talvez o povo egípcio se lembre disso como a maior conquista da nossa história”.

Ele explicou: “A seleção fez uma boa partida, especialmente no segundo tempo, em que os Faraós dominaram a Nova Zelândia, como comprovam os três gols marcados e as várias vezes em que ameaçamos o gol adversário”.

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O jogador egípcio continuou: “Nós, da seleção, nos comprometemos a dar o máximo para alegrar a torcida egípcia e chegar o mais longe possível na Copa do Mundo”.

Salah completou suas declarações dizendo: “Estamos na liderança do grupo, mas a próxima partida é muito importante. Hoje vamos comemorar e, a partir de amanhã, vamos nos preparar para o jogo contra o Irã na terceira rodada”.

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