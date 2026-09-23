Em vídeo: 9 lendas dão o pontapé inicial na Copa do Golfo 27

Nove lendas escreveram a palavra de abertura na cerimônia inaugural da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", sediada atualmente pela cidade de Jidá, na Arábia Saudita.

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a do Kuwait, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico.

Minutos antes do início da partida, a Federação da Copa do Golfo de Futebol realizou a cerimônia de abertura no estádio Al-Inma, que contou com a presença de nove lendas, representando os oito países que participam do torneio.

A lista de lendas incluiu o saudita Mohamed Noor, o emiradense Fahad Khamis, o bareinita Hamood Sultan, o omanense Emad Al-Hosani, o iraquiano Hussein Saeed, o catariano Ibrahim Khalfan, o kuwaitiano Fahad Al-Ansari e o iemenita Ali Al-Nono.

Ao final da apresentação, Mohamed Abdeljawad, lenda do futebol saudita, entrou no gramado do estádio Al-Inma carregando a taça da Copa do Golfo Arábico, marcando a abertura oficial do torneio.

Vale lembrar que as seleções da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Omã estão no Grupo 1 da atual edição do torneio do Golfo, enquanto as seleções do Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Iêmen jogam no Grupo 2.

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