O belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, seguiu com suas dificuldades evidentes na hora de defender pênaltis, depois de sofrer um gol de pênalti durante o confronto contra o Atlético de Madrid, na noite deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.
A partida teve a marcação de um pênalti a favor do Atlético de Madrid, depois que Hancko lançou uma bola cruzada para dentro da área, recebida por Giuliano Simeone, antes de Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, intervir para detê-lo, fazendo o jogador argentino cair no gramado, e o árbitro Ortiz Arias assinalar pênalti.
Grimaldo ficou encarregado de cobrar o pênalti e não desperdiçou a chance, ao mandar a bola com sucesso para o fundo das redes de Courtois, dando ao Atlético de Madrid o gol da vantagem poucos minutos após o início do segundo tempo.
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O gol não foi apenas a vantagem do Atlético de Madrid no dérbi da capital, mas veio também para confirmar a continuidade das dificuldades de Courtois com os pênaltis, diante da queda no índice de suas defesas nessas cobranças durante o último período.
A rede francesa "Stats Foot" informou que Courtois só conseguiu defender um único pênalti dos últimos 16 assinalados contra ele com o Real Madrid em partidas oficiais.
Esse número revela uma dificuldade evidente enfrentada pelo goleiro belga ao lidar com pênaltis, depois de conseguir defender apenas uma única cobrança durante essa sequência, contra o sucesso dos adversários em converter as outras 15 cobranças.
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